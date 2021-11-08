С начала года в петербургском роддоме прошли 6 тысяч родов

Шеститысячной роженицей стала 32-летняя Яна.

Родильный дом № 10 в Санкт-Петербурге отметил важную веху — в 2024 году в учреждении приняли 6000 родов. Вечером 11 декабря сотрудники роддома помогли появиться на свет девочке, которую назвали Веей. Об этом сообщило издание "Вечерний Санкт-Петербург".

Матерью ребенка стала 32-летняя Яна, для которой это первый ребенок. По словам Яны, она чувствует себя хорошо, а дочка дала ей возможность выспаться ночью, став долгожданным и желанным ребенком.

С момента поступления в приёмное отделение до родов прошло чуть больше двух часов. Вес новорождённой Веи составил 2950 граммов, а рост — 46 см. Из роддома маму и дочь заберут муж и родители. Сотрудники медицинского учреждения пожелали семье здоровья и счастья.

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Фото: Piter.TV