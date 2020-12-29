Руководство портала с запрещенным аниме "Тетрадь смерти" не знало о заседании суда

Оставлять решение суда без апелляции руководство сайта не хотело бы, но пока не придумало, как поступить дальше.

Руководство сайта с аниме, на котором накануне Колпинский районный суд признал информацию незаконной, представило свою позицию Piter.TV. По словам представителя видео-портала, они не получали каких-либо писем по поводу нарушения закона и судебного заседания. В связи с этим не получилось представить свои аргументы в суде.

Накануне суд признал незаконной информацию, которая распространяется на некоторых сайтах с аниме. Запрещенной при этом является не сам ресурс, а конкретные ссылки (всего в общей сложности 4). На портале "Школы техник Наруто Jut.su" вне закона оказались две странички, на которых были выложены серии "Тетради смерти" и "Инуяшики".

Обвиняемая сторона сообщила Piter.TV, что на каждой странице сайта присутствует возрастное ограничение. Также возрастная маркировка дополнительно появляется в плеере при запуске видео той или иной серии в левой верхней части экрана, как, например, в "Тетради смерти", которую вчера и разбирал суд. До того, как информация была признана запрещенной, наш корреспондент сделал скрин видео.

Оспаривать решение суда вживую руководство портала не готово из-за пандемии, а дистанционные обращения, по его словам, как показал прошлый опыт, не эффективны.

То есть, буквально: судебное дело такое-то, в нём фигурируют такие-то страницы сайта, которые подлежат блокировке; в суд <...> отправлено обращение c просьбой получить подробную информацию о деле. Однако, ответ: "Невозможно установить, каким образом затронуты Ваши интересы по данному административному делу". Такие вот были ситуации. говорится в сообщении "Школа техник Наруто Jut.su"

Напомним, информацию признали запрещенной в связи с тем, что она, по мнению истца и экспертов, призывает к насилию, подрывает детскую психику и в целом негативно влияет на человека. В черном списке также оказались несколько сайтов с аниме "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь".

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