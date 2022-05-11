Мужчина угрожал из арбалета полицейскому на Колпинском шоссе

Дебошир все-таки произвел выстрел, но ни в кого не попал.

Нетрезвый мужчина не давал госпитализировать свою дочь и угрожал инспектору по делам несовершеннолетних. Об истории, произошедшей в Петербурге, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Врач скорой помощи позвонил в полицию Пушкинского района и сообщил о том, что 12-летнему ребенку требуется стационарное лечение. Девочка проживает в квартире на Колпинском шоссе. Родители мешали работе медиков. Они находились в состоянии опьянения. В это время в помещении был еще один ребенок — 6-летний мальчик.

Хозяин квартиры направил на сотрудницу полиции заряженный арбалет. На уговоры полицейских гражданин не реагировал, и тогда сотрудники применили физическую силу. Ирина Волк.

Мужчина совершил выстрел, но попал в дверь кладовки. Никто не пострадал. Теперь оба родителя находятся в отделении полиции, а дети — в медучреждении.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что почтальона из Петербурга арестовали по обвинению в истязании детей сожительницы.

Видео: ГУ МВД