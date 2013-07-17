Почтальона из Петербурга арестовали по обвинению в истязании детей сожительницы

Мужчина отрицает свою вину.

Красногвардейский районный суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в избиении детей своей сожительницы. Об этом 11 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Владимир Богушевич в статусе отчима бил детей 2009 и 2019 годов рождения. Известно, что мужчина работает почтальоном, а проживает вместе со своей подругой и ее детьми в квартире на проспекте Наставников. Мальчикам после таких методов воспитания потребовалась помощь медиков.

Подсудимый утверждал, что все потерпевшие и свидетели его оговаривают. Мужчина останется под стражей до 6 июля 2022 года.

Фото: Piter.tv