Видео со звуком: в Петербурге прошла проверка системы оповещения населения

Перед включением сирены граждан предупредили, что это проверка.

В среду, 3 марта, в Петербурга прошла проверка готовности систем оповещения населения. На протяжении нескольких минут жители могли слышать электросирены и громкоговорители. Piter.TV получил видео от жителей Курортного, Московского, Фрунзенского и Невского районов.

Проверка началась в 10:37 и завершилась в 10:44. Помимо улиц ее провели на телевидении и радио, а также в метрополитене.

Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления совершенствования оповещения населения, пояснили в МЧС.

Видео: Piter.TV