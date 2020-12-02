Видео со звуком: в Петербурге прошла проверка системы оповещения населения

В среду, 3 марта, в Петербурга прошла проверка готовности систем оповещения населения. На протяжении нескольких минут жители могли слышать электросирены и громкоговорители. Piter.TV получил видео от жителей Курортного, Московского, Фрунзенского и Невского районов.
Проверка началась в 10:37 и завершилась в 10:44. Помимо улиц ее провели на телевидении и радио, а также в метрополитене.
Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления совершенствования оповещения населения, пояснили в МЧС.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все