В Петербурге подвели предварительные итоги отопительного сезона

Количество технологических нарушений снизилось на 5%.

Жилищный комитет Санкт-Петербурга опубликовал предварительные итоги отопительного сезона, который начался в середине октября прошлого года и закончился 3 марта. Промежуточные сведения опубликовала пресс-служба комитета.

Так, стало известно, что за весь прошедший сезон на внутридомовых системах теплоснабжения зарегистрировали 246 нарушений с отключением 304 многоквартирных домов. Если ставить нынешний отопительный сезон в сравнение с предыдущим, то выйдет, что в целом количество технологических нарушений уменьшилось на 5%, а отключений МКД стало меньше на 24%.

С начала отопительного сезона в Жилищный комитет поступило 41 466 обращений от жителей по вопросам отопления, что на 46% меньше, чем в прошлом сезоне. Наиболее значительное снижение наблюдается в Петроградском и Василеостровском районах – на 63%. Основная причина обращений – "несоответствие параметров теплоснабжения". Жилищный комитет Санкт-Петербурга

Ощутимо снизилось число нарушений в Кронштадтском, Пушкинском и Василеостровском районах. Относительный рост числа дефектов на отопительных сетях же зафиксировали в Петродворцовом районе. Меньше всего дефектов обнаружили в Невском районе (174 случая). Больше – в Кировском районе (217 случаев).

Всего с середины октября специалисты зарегистрировали 2065 дефектов в наружных системах теплоснабжения.

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