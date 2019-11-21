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В Петербург в декабре прилетели огромные голуби

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Как утверждает их создатель, это предвестие долгой зимы.

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев показал в своем Instagram огромного голубя и рассказал, что он является предвестником долгой зимы. 

Мы как будто ждем, что этот год закончится, и вот тогда начнется новая весенняя жизнь. Но бывают долгие зимы. И в такие "зимы" ничего не остается, кроме того как погуще опериться, нахохлиться и не вешать клюв. 

Вадим Соловьев, дизайнер

Подписчики дизайнера с юмором относятся ко всем новым работам Вадима Соловьева. Не обошлось без шуток и в этот раз. 

Ранее дизайнер рассказал, для чего же именно в Северной столице разводят мосты.

Видео: Instagram/ solovyewadim

Теги: вадим соловьев, дизайнер
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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