В Петербург в декабре прилетели огромные голуби

Как утверждает их создатель, это предвестие долгой зимы.

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев показал в своем Instagram огромного голубя и рассказал, что он является предвестником долгой зимы.

Мы как будто ждем, что этот год закончится, и вот тогда начнется новая весенняя жизнь. Но бывают долгие зимы. И в такие "зимы" ничего не остается, кроме того как погуще опериться, нахохлиться и не вешать клюв. Вадим Соловьев, дизайнер

Подписчики дизайнера с юмором относятся ко всем новым работам Вадима Соловьева. Не обошлось без шуток и в этот раз.

Ранее дизайнер рассказал, для чего же именно в Северной столице разводят мосты.

Видео: Instagram/ solovyewadim