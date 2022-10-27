В Петербурге мобилизованным предложили за свои деньги перевозить личные вещи

Как стало позднее известно Piter.tv, после звонка родственников мобилизованных в военную прокуратуру, транспортное средство было предоставлено и вещи увезли.

В редакцию Piter.tv за помощью обратились мобилизованные мужчины, которые находятся в учебном центре Военной академии связи им. Будённого. В данном учебном центре проходят подготовку мобилизованные из трех регионов – Санкт-Петербурга, Карелии и Коми.

Как рассказали мобилизованные, личному составу инженерно-саперной роты отказали в транспортировке личных вещей. Воинский эшелон отправили в автобусах без этих вещей, а представители академии (она отвечала за формирование подразделения) якобы посоветовали мобилизованным вывезти все вещи за свой счет.

Когда же бойцы заказали грузовики для погрузки, им запретили проехать на территорию академии.

В первый день октября в учебном центре Военной академии связи им. Будённого побывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города отметил мотивированность мобилизованных.

UPD: Как стало позднее известно Piter.tv, после звонка родственников мобилизованных в военную прокуратуру, транспортное средство было предоставлено и вещи увезли.

Видео: Piter.tv