Из Петербурга в Минск отправился первый новогодний "Поезд Дружбы"

Он будет курсировать в праздники.

Пассажирский "Поезд дружбы" отправился в свой первый новогодний рейс с Витебского вокзала Санкт-Петербурга в столицу Республики Беларусь Минск. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В новогодние праздники "Поезд дружбы" будет курсировать между двумя городами по следующему расписанию:

из Санкт-Петербурга: отправление с Витебского вокзала 30 декабря и 2 января в 20:45, прибытие в Минск на следующие сутки в 11:08;

из Минска: отправление запланировано на 29 декабря, а также на 1 и 3 января в 20:05, прибытие в Санкт-Петербург на следующие сутки в 10:05.

В пути следования поезда предусмотрены остановки на следующих станциях: Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель (на территории России) и Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи (на территории Республики Беларусь).

Ранее Piter.TV сообщал, что РЖД выделит на строительство ВСМ 46 млрд рублей.

Фото: официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги.