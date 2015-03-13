В Павловск вернули старинную карту, похищенную во время Великой Отечественной войны

Коллекционер Дмитрий Попов узнал, что карта выставлена на продажу на немецком аукционе, приобрел её и передал музею.

Старинная карта вернулась в музей-заповедник "Павловск" после многолетнего отсутствия. Уникальная карта Ингерманландии, датированная 1676 годом, пропавшая из Дворцовой библиотеки Росси в годы фашистской оккупации 1941-1944 гг., вернулась благодаря инициативе коллекционера Дмитрия Попова. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Дмитрий Попов узнал, что карта выставлена на продажу на немецком аукционе, приобрел её и передал музею. Источник происхождения документа подтвержден наличием специального экслибриса Павловского дворца. Главный хранитель музея Алексей Гузанов поблагодарил Дмитрия Попова за вклад в восстановление исторического наследия Павловска, отметив важность возвращения похищенных экспонатов, занесённых в каталог потерянных культурных ценностей эпохи Великой Отечественной войны.

Карта имеет номер 1072 в перечне утраченных музейных объектов, теперь этот пункт можно исключить из списка недостающих элементов собрания. Ученые подтверждают, что эта уникальная карта создана штабофицером Александром Бергенгеймом в 1827 году, при жизни вдовы императора Павла I – императрицы Марии Фёдоровны. Именно эта территория привлекла внимание царской семьи, поскольку изображенный район станет местом основания будущего Павловска спустя век.

Карта выполнена в стиле книжного переплёта, украшена позолотой и роскошно оформленным футляром. Она находилась в библиотеке Павловского дворца до начала военных действий, не успела эвакуироваться и была захвачена оккупантами, отправленными в Германию. Возврат столь важного культурного элемента стал значительным событием для сотрудников музея.

Директор учреждения выразила глубокую благодарность Дмитрию Попову за благородный жест и значительный вклад в сохранение исторического наследия России.

