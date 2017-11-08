В Отрадном росгвардейцы нашли 2-летнюю девочку, которая уехала от дома на самокате

Она открыла калитку, когда родители отвлеклись.

В Отрадном наряд Росгвардии обнаружил двухлетнюю девочку, убежавшую из частного дома, чтобы покататься на самокате. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 августа сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидели на Заводской улице ребенка, который ехал на трехколесном самокате без сопровождения взрослых.

Выяснилось, что девочка катается по улицам города в одиночку, при этом не знает свой домашний адрес и как добраться до дома. Наряд Росгвардии отвез ее в территориальный отдел полиции и передал инспектору по делам несовершеннолетних.

Вскоре после безуспешных самостоятельных поисков в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 2-летнего ребенка обратилась супружеская пара. Супруги сообщили, что их дочь самостоятельно открыла калитку и ушла с территории частного дома, когда они ненадолго отвлеклись. Родителям сразу же сообщили о местонахождении девочки и передали им ребенка.

На прошлой неделе в Петербурге росгвардейцы оперативно нашли и вернули матери пропавшую двухлетнюю девочку.

Фото: Piter.tv