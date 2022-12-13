В Мурино утвердили площадку под автовокзал

Первый этап – автовокзал площадью 3,14 га – должен появиться примерно через два года.

Завершен важный этап подготовки к строительству транспортно-пересадочного узла "Девяткино": комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил правила землепользования и застройки. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Разработаны эскизные предложения по планировке территории. Следующий этап – передача земельного участка инвестору для разработки проекта пересадочного узла и автовокзала. Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области

Первый этап – автовокзал площадью 3,14 га – должен появиться примерно через два года. В дальнейшем поблизости планируется открыть ТРК площадью более 5000 квадратных метров.

Строительство автовокзала в составе ТПУ "Девяткино" планируется выполнить за счет средств ООО "Стейт". Соглашение с инвестором было заключено в 2020 году.

Фото: Piter.tv; администрация Ленобласти