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В Мурино утвердили площадку под автовокзал
Сегодня, 11:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Мурино утвердили площадку под автовокзал

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Первый этап – автовокзал площадью 3,14 га – должен появиться примерно через два года.

Завершен важный этап подготовки к строительству транспортно-пересадочного узла "Девяткино": комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил правила землепользования и застройки. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Разработаны эскизные предложения по планировке территории. Следующий этап – передача земельного участка инвестору для разработки проекта пересадочного узла и автовокзала.

Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области

Первый этап – автовокзал площадью 3,14 га – должен появиться примерно через два года. В дальнейшем поблизости планируется открыть ТРК площадью более 5000 квадратных метров.

Строительство автовокзала в составе ТПУ "Девяткино" планируется выполнить за счет средств ООО "Стейт". Соглашение с инвестором было заключено в 2020 году.

Фото: Piter.tv; администрация Ленобласти

Теги: автовокзал, мурино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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