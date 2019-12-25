В "Манеже" открылась выставка о связи человека с технологиями

Авторами проекта "New Nature" является российская арт-группа Recycle.

В ЦВЗ "Манеж" в пятницу, 16 июля, открылась выставка "New Nature". В рамках проекта художники российской команды Recycle размышляли о взаимодействии человека с информацией и технологиями.

На презентации гости увидят интерактивные скульптуры, живые инсталляции и виртуально-технологический перформанс. Авторы проекта обещают посетителям погружение в цифровую реальность, где основными элементами являются человек и машина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Русском музее при поддержке Сбера открылась выставка итальянского футуризма и русского кубофутуризма.

Фото: ВКонтакте / ЦВЗ "Манеж"