В Русском музее при поддержке Сбера открылась выставка итальянского футуризма и русского кубофутуризма

Проект объединил более 50 работ, 26 из которых принадлежат таким известным мастерам как Амадео Модильяни, Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра и др.

В Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций Москвы". Генеральным партнером события выступил Сбербанк.

В проекте собраны более 50 работ известных мастеров живописи. В их числе 26 принадлежат таким известным итальянским художникам как Амадео Модильяни, Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра и другие.

Соседство российских и итальянских произведений на одной площадке даст возможность посетителям музея увидеть близость и различия футуристического движения в искусстве двух стран.

Если вот так пройтись и посмотреть и проанализировать все, что вы здесь увидите, вы поймете, что такое футуризм. Как футуризм уходит от конкретности, от реальности, которая была свойственна искусству 19 столетия, уходит в совершенно другое. Выбирает тему движения, ритмов. Новых ритмов, которые появились в 20-м столетии. Евгения Петрова, искусствовед, заслуженный деятель искусств, заместитель директора по научной работе Государственного Русского музея

Стремление футуризма к поиску образных средств, созвучных веку технического прогресса и высоких скоростей, приобрело поистине интернациональный характер. Футуризм – это не столько живопись, сколько преобразование искусства вообще, создание новых выразительных способов и инструментов.

Вот эта выставка, она особенная, тем что она интернациональная, и она особенная тем, что перекликается с нашей цифровой экосистемой. Футуризм, это энергия машин, все новое, изменения, движение и всеми этими тезисами оно, так или иначе, перекликается с философией Сбера, с нашей цифровой экосистемой. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, директор головного отделения банка по Санкт-Петербургу.

В ближайшее время цифровые изображения картин из Собрания Русского музея, экспонируемых на выставке, появятся на заставках мобильного приложения СберБанк Онлайн. Также будет доступен самостоятельный аудиогид по выставке в СберЗвуке.

Выставка пройдет в Михайловском замке Русского музея с 16 июля по 4 октября 2021 года.

Видео: Piter.TV