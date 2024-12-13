В Ленобласти для Дворцовой площади срубили 23-метровую елку

Возраст дерева примерно 90 лет, а его вес порядка 10 тонн.

В Выборгском районе Ленобласти 13 декабря срубили 23-метровую елку, которая украсит Дворцовую площадь в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Отмечается, что обхват кроны по нижним веткам составляет около 6 метров. Возраст дерева примерно 90 лет, а его вес порядка 10 тонн.

В спиле и погрузке ели участвовал кран КАТО грузоподъемностью до 200 тонн, теперь ее повезут в центр Северной столицы.

А огни на елке планируют зажечь уже 20 декабря.

Фото: "Петербургский дневник"