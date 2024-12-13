В Ленобласти для Дворцовой площади срубили 23-метровую елку

В Выборгском районе Ленобласти 13 декабря срубили 23-метровую елку, которая украсит Дворцовую площадь в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Отмечается, что обхват кроны по нижним веткам составляет около 6 метров. Возраст дерева примерно 90 лет, а его вес порядка 10 тонн.
В спиле и погрузке ели участвовал кран КАТО грузоподъемностью до 200 тонн, теперь ее повезут в центр Северной столицы.
А огни на елке планируют зажечь уже 20 декабря.
Фото: "Петербургский дневник"
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