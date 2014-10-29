Сибас, известный также как европейский морской окунь (Moronidae), обитает в морских и слабосолёных водоёмах северо-восточной Атлантики, Средиземного и Чёрного моря.

Первый эксперимент по разведению сибаса начал реализовываться в Ленобласти. Цель инициативы, озвученная Комитетом по агропромышленному комплексу региона, состоит в испытании инновационных технологий выращивания рыбы и дальнейшем распространении успешного опыта на остальные регионы России.

Для ознакомления москвичей и гостей столицы с результатами инноваций сельскохозяйственного комплекса Ленобласти организована выставка "Золотая осень — 2025", проходящая в Москве. Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на официальном портале события.

Сибас, известный также как европейский морской окунь (Moronidae), обитает в морских и слабосолёных водоёмах северо-восточной Атлантики, Средиземного и Чёрного моря. Длина взрослой особи достигает 60–70 сантиметров, вес — до 5 килограммов, однако чаще встречается меньший размер — около 1–2 кг. Рыба популярна благодаря своему сочному, ароматному мясу с минимальным количеством костей, идеально подходит для приготовления на гриле, запекания, подачи в виде стейков и сашими.

Традиционно выставка "Золотая осень" считается ключевым мероприятием в сельскохозяйственной индустрии, демонстрирующим новейшие разработки, техники и перспективные направления развития отрасли. Помимо демонстрации достижений региональных производителей и специализированного оборудования, посетители знакомятся с новинками продукции, современными технологиями производства мяса, молока, овощей, фруктов и ягод, а также развитием животноводства и рыборазведения.

Цифровизация агропрома стала ключевой темой нынешней выставки, подчёркивающей современные тенденции и потребности аграриев.

Агроиндустрия Ленинградской области представлена широким спектром направлений: развито свиноводство, птицеводство, овцеводство, овощеводство, плодоводство, грибоводство, перерабатывающие мощности и рыбоводство. Особое внимание уделяется развитию образовательных программ подготовки молодых специалистов: в 26 школах созданы специализированные агроклассы, тесно взаимодействующие с ведущими предприятиями агросектора и профильными университетами. На данный момент более 886 учеников освоили начальные профессиональные навыки и накопили ценный опыт в сотрудничестве с отраслевыми специалистами.

Среди экспонатов ленинградских аграриев на выставке выделяются уникальный триплоидный холодный копченый лосось, отличающийся ускоренным ростом в 2–3 раза по сравнению с традиционной рыбой, а также свежие овощи, фрукты, ягоды, молочные и мясные продукты, кондитерские изделия, сыроваренное производство и экзотический пресноводный сибас сорта "Столичный", предназначенный для местного воспроизводства. Отдельно представлено судно-достопримечательность из Старой Ладоги, наполненное разнообразными региональными деликатесами.

