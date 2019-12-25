Спасатели Ленобласти нашли заблудившихся мужчину и женщину

Вечером 27 сентября мужчина и женщина заблудились в лесном массиве в районе посёлка Торковичи. Спасателям поисково-спасательного отряда Тосно поступила информация о произошедшем инциденте, и они незамедлительно отправились на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Помощь добровольцев ПСО Отклик также оказалась необходимой для локализации пострадавших. После того, как заблудившиеся были найдены, тоснеские спасатели вывели их из леса и передали родственникам.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли живым мужчину, которого искали с 24 сентября.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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