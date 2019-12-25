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Спасатели Ленобласти нашли заблудившихся мужчину и женщину
Сегодня, 9:39
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти нашли заблудившихся мужчину и женщину

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В результате поисковых работ в Лужском районе были успешно найдены два пропавших человека.

Вечером 27 сентября мужчина и женщина заблудились в лесном массиве в районе посёлка Торковичи. Спасателям поисково-спасательного отряда Тосно поступила информация о произошедшем инциденте, и они незамедлительно отправились на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Помощь добровольцев ПСО Отклик также оказалась необходимой для локализации пострадавших. После того, как заблудившиеся были найдены, тоснеские спасатели вывели их из леса и передали родственникам. 

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли живым мужчину, которого искали с 24 сентября.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, спасатели, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Общество, Новости Ленинградской области,

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