Спасатели Ленобласти нашли заблудившихся мужчину и женщину

В результате поисковых работ в Лужском районе были успешно найдены два пропавших человека.

Вечером 27 сентября мужчина и женщина заблудились в лесном массиве в районе посёлка Торковичи. Спасателям поисково-спасательного отряда Тосно поступила информация о произошедшем инциденте, и они незамедлительно отправились на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Помощь добровольцев ПСО Отклик также оказалась необходимой для локализации пострадавших. После того, как заблудившиеся были найдены, тоснеские спасатели вывели их из леса и передали родственникам.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли живым мужчину, которого искали с 24 сентября.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти