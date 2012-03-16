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В Ленобласти столкнулись "Лада Калина" и Kia Optima — погибла женщина
Сегодня, 11:28
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В Ленобласти столкнулись "Лада Калина" и Kia Optima — погибла женщина

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В аварии пострадали два человека.

В субботу, 18 декабря, в Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. По информации Piter.tv, инцидент произошел около 12:30 на 7-м километре трассы "Волхов — Бабино — Иссад". 

Участниками аварии стали две машины. По предварительным данным, водитель "Лада Калина" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, врезавшись в Kia Optima. 

В результате случившегося на месте аварии погибла 38-летняя пассажирка "Лады". Водитель и пассажир иномарки попали в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП началась проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Обводном канале маршрутка влетела в снегоуборочную технику.

Фото: Piter.tv

Теги: волхов-бабино-иссад, дтп в ленобласти, погиб пассажир, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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