Рыбак пойдёт под суд за незаконную ловлю в заказнике Ленобласти

Ущерб, нанесенный им, оценили в более чем 42 тысячи рублей.

Рыбак из Ленобласти отправится под суд за незаконную ловлю рыбы в государственном природном заказнике "Кургальский". Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ на водном транспорте.

По предварительной информации, 49-летний мужчина установил сети в Финском заливе в водах особо охраняемой природной территории. Таким образом он выловил 41 рыбу. Среди них были кумжа, карась, сырть, речной окунь и др. Ущерб оценили в более чем 42 тысячи рублей.

Следователь направил материалы в суд, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Недавно браконьер из Ленобласти получил условный срок и штраф за убийство лося.

Фото: пресс-служба МВД России на водном транспорте