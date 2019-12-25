В Ленобласти погибла 60-летняя женщина-водитель вездехода

Она не справилась с управлением.

Проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель вездехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В поселке Симагино Выборгского района 29 мая 60-летняя женщина, управляя снегоболотоходом "CFMOTO CFORCE 1000", не справившись с управлением, совершила съезд с дороги на левую обочину, наехала на камень и опрокинулась. У женщины не было права управления транспортным средством.

В результате ДТП пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

В понедельник, 30 мая, под Тосно погиб водитель легковушки.

Фото: Piter.tv