В Ленобласти по подозрению в растрате задержана зампред комитета по соцзащите

Чиновница поручила экс-директору дома-интерната в Лодейном Поле растратить 1,6 млн рублей.

В городе Лодейное Поле Ленобласти задержали зампредседателя комитета по соцзащите населения. Как рассказали в пресс-службе областного следкома, женщина подозревается в растрате в крупном размере, совершенной с использованием служебного положения.

Отмечается, что чиновницу задержали в рамках расследования дела по факту растраты бюджетных средств Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов". Следствие полагает, что с 2014 года задержанная поручила бывшему директору дома-интерната растратить вверенные ей 1,6 млн рублей, выданные для покупки 500 билетов в театр. При этом выяснилось, что билетами воспользовались не подопечные интерната, а иные граждане.

Следователи ходатайствовали о заключении чиновницы под стражу. Проводится сбор и закрепление доказательств.

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Фото: Piter.TV