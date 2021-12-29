В Ленобласти ввели новые антиковидные ограничения

С 28 января плановая медицинская помощь в дневных стационарах запрещена.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал изменения в "антиковидное" постановление №573, касающиеся ограничений медицинской помощи.

С 28 января плановая медицинская помощь в дневных стационарах запрещена, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. Поликлиники работают только в оказании неотложной помощи, а также по профилю "акушерство и гинекология".

Помимо этого, прекращаются профосмотры и диспансеризация взрослых; профосмотры детей запрещены, кроме малышей в их первый год жизни. Диспансерное наблюдение взрослых и детей должно проводиться только с применением телемедицинских технологий.

Фото: Piter.tv