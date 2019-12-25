В Ленобласти младенец захлебнулся в ванной

Мать поместила ребёнка в ванну, включила воду и вышла на 10 минут.

В деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленобласти в ванной захлебнулся 9-месячный ребенок. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что 13 сентября мать поместила ребёнка в ванну, включила воду и вышла на 10 минут, в результате чего мальчик захлебнулся.

Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит. В семье также воспитываются ещё два ребёнка 6 и 3 лет. Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее трехлетняя девочка попала в реанимацию после тренировки в бассейне на Большевиков.

Фото: pxhere.com