Санавиация спасла отравившуюся наркотиками девочку

Малышку уже выписали из больницы. Сейчас для ее жизни нет угрозы.

Санитарная авиация спасла отравившуюся метадоном годовалую жительницу Волхова. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что ребенка доставили из Ленобласти в больницу в Колпино. У пациентки врачи диагностировали судороги, кому и внебольничную двухстороннюю пневмонию. Девочка находилась в тяжелом состоянии. Два дня назад, 22 июля, ребенка выписали из больницы.

Сейчас следователи выясняют, как опасное вещество попало к малышке. Мать пострадавшей, работающая медицинской сестрой в перинатальном центре, отмечает, что дочери стало плохо во время прогулки. Как наркотик оказался в организме девочки, она не понимает.

Ранее на Piter.tv сообщили, что восьмиклассник отравился неизвестным веществом в квартире на Народного Ополчения.

Фото: Piter.tv