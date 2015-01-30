Мариупольский тигр Зевс скончался в Ленинградском зоопарке

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ленинградский зоопарк прощается с тигром Зевсом, который в 2023 году переехал из мариупольского зоопарка в Санкт-Петербург. Здоровье кота было подкошено еще в детстве, после того, как мать-тигрица отказалась вскармливать детеныша в связи со стрессом на фоне артобстрелов, – сообщают в пресс-службе Зоопарка.

С момента поступления у Зевса было обнаружено глубокое нарушение обмена веществ, рахит, нарушение развития костной ткани, коллапс таза, предрасположенность к развитию хронической почечной недостаточности.

После выхода из карантина тигр начал комфортно чувствовать себя в экспозиции Ленинградского зоопарка, однако полностью компенсировать проблемы искусственного выращивания ветеринары не смогли.

Как отмечают киперы, за отведенный ему небольшой срок Зевс успел привыкнуть к обитателям зоопарка и посетителям. Он любил позировать для фотографий и играть.

Мы, как и вы, очень любили Зевса, и делали всё, чтобы в его непростой судьбе, когда он получил шанс на жизнь, были весёлые и счастливые моменты. Он навсегда останется в нашей памяти. Ленинградский зоопарк

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк в прошлом году посетили 1,2 млн человек.

Фото: Ленинградский зоопарк