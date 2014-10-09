В квартале "Юттери" достроили вторую площадку школы №455

Завершить строительство удалось ранее установленного срока.

В квартале "Юттери", который находится в Колпинском районе, ввели школу. Здание будет второй площадкой школы №455 с углубленным изучением иностранных языков, сообщил портал "Строительный Петербург".

Объект рассчитан на 375 учеников. Его построил застройщик ГК "Ленстройтрест". Площадь трехэтажной школы составляет 11,5 тыс.кв. метров. Она была построена по индивидуальному проекту.

В школе будут два спортивных зала, учебные кабинеты, столовая на 200 человек, медицинский блок, актовый зал, библиотека и другие помещения. Здание адаптировано для маломобильных граждан.

Фото: строительный Петербург