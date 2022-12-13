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В Кудрово после жалоб жильцов на промерзание домов возбуждено уголовное дело

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В социальной сети жители домов 1 и 3 по Областной улице в Кудрово жаловались на нарушения при строительстве, которые привели к разрушению кладки кирпичной стены и промерзанию домов.

В Ленинградской области по информации из социальных сетей о непригодных для проживания условий возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В социальной сети жители домов 1 и 3 по Областной улице в Кудрово жаловались на нарушения при строительстве, которые привели к разрушению кладки кирпичной стены и промерзанию домов.

Руководителем следственного управления СК России по Ленинградской области Сергеем Сазиным проведен личный прием жильцов, по результатам которого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователями устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Видео: пресс-служба Следкома по Ленобласти 

Теги: кудрово, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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