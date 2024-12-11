В "Кресты" обвиняемому попытались передать телефон в сандалиях

Это является административным нарушением.

В СИЗО-1 ("Кресты" в Колпино) пытались передать кнопочный телефон, спрятанный в сандалиях. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

При досмотре продуктовой передачи, поступившей в адрес обвиняемого, сотрудники оперативного отдела и подразделения режима и безопасности СИЗО-1 обнаружили и изъяли мобильный телефон и кабель к нему. Всё это лежало в сандалиях.

В соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в местах лишения свободы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Петербургу и Ленинградской области