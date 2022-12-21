В Киришах завершилась надвижка моста над Волховом

Движение дорожники "Ленобласти" рассчитывают запустить уже в 2024 году.

Над рекой Волхов в Киришах теперь стоят два моста. Старый 1966 года постройки и каркас нового, надвижка которого завершилась накануне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Ювелирная работа по надвижке пролета шла целый год, общий вес составил больше 2 тысяч тонн отборного металла. администрация Ленобласти

Движение дорожники "Ленобласти" рассчитывают запустить уже в 2024 году, объект строится по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Длина нового моста – 437 метров, ширина – 13.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти