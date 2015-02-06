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В Киришах два хулигана с монтировками напали на отдыхающих в баре
Сегодня, 10:51
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В Киришах два хулигана с монтировками напали на отдыхающих в баре

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К заведению на Волховской набережной подъехала машина, из которой и вышли два бандита.

В ночь на 4 июля в Киришах произошла драка возле алкогольного магазина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Примерно в час ночи у бара на Волховской набережной остановилась иномарка, из которой выбежали двое молодых людей  монтировками. Хулиганы напали на компанию, стоящую возле заведения и начали жестко избивать. 

На данный момент полицейские установили личность собственника автомобиля. Сейчас его вместе с соучастником разыскивают оперативники. 

Выясняются обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: pixabay

Теги: дебош в киришах, драка в киришах, ленобласть, нападение в баре
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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