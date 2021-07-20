Комздрав объяснил, в каких случаях врачи имеют право дать медотвод на вакцинацию

Андрей Сарана отметил, что власти следят за количеством медотводов по различным поликлиникам и медучреждениям города.

Первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана в эфире телеканала "78" рассказал, когда врач имеет право по медицинским показаниям разрешить не ставить прививку от коронавируса.

Выдать официальный медотвод от вакцинации может только лечащий врач. Чтобы исключить появление поддельных справок в некоторых медучреждениях уже есть специальные комиссии. Медотвод могут получить люди, действительно, имеющие серьезные противопоказания или хронические заболевания.

Врач никогда не возьмёт на себя ответственность, когда он знает, что может случиться осложнение от прививки, он напишет медотвод. Андрей Сарана, первый зампредседателя Комитета по здравоохранению

Андрей Сарана отметил, что власти следят за количеством медотводов по различным поликлиникам и медучреждениям города.

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Фото: Piter.tv