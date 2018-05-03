Жители Луги скоро смогут выйти на рынок нефтепродуктов c водой из местных колонок

Население жалуется на странный цвет и запах воды.

Люди проживающие в городе Луге в Ленинградской области бьют тревогу из-за настигшей их экологической катастрофы. Из кранов и колонок течет разбавленная с водой нефть.

Местные жители рассказывают, что в гармонии с природой не получается жить еще с прошлого года. В Водоканале Луги заявили, что нефтяной слой под городом попал в водоносный слой артезианской скважины и теперь получилось, что получилось:

Временами данная вода горит. Пахнет как труп сдохшей крысы. Эта вода является основной водой для мытья и санитарных нужд микрорайона Луги с населением 1000 человек. У кого есть машина ездят за питьевой водой к источникам, а пенсионеры и безколесные пьют именно эту черную воду, немного отстояв ее в банке. Николай, местный житель

Пенсионеры, у которых нет средств заказывать доставку воды или ехать за ней куда-либо, держат нефте-воду в банке, пока темный цвет не оседает на дне. Светло-серую воду используют в быту. Все фильтры загрязняются через 10 минут после того, как по ним пускают данную жидкость.

Нефтекомпании добывать нефть данном районе отказываются, так как она низкого качества. Также ее недостаточно много, чтобы разрабатывать месторождение. Лужский "Нефтеканал" пообещал решить проблему, но к 2030-му году. Только счета за потраченные кубометры от организации жильцам поступают своевременно.

Видео: YouTube / Спиридоний Анатольевич