В Госдуме рассмотрят проект о запрете навязывания допуслуг в магазинах

"Недобросовестных" продавцов, которые навязывают услуги, могут начать штрафовать.

Уже завтра, 1 апреля, в Государственной думе будет рассмотрен законопроект о запрете навязывания покупателям приобретения дополнительных услуг в магазинах, – об этом со ссылкой на слова Володина сообщают в ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Даниил Бессарабов высказывал мнение, что штрафы по отношению к недобросовестным продавцам помогут сделать борьбу с навязыванием ненужных, но бьющих по кошельку допуслуг эффективнее.

Также, согласно принятому в первом чтении документу в феврале текущего года, покупателю перед получением дополнительных товаров и услуг нужно будет дать свое письменное согласие.

Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны. Необходимо защитить граждан от недобросовестных продавцов и излишних трат. Вячеслав Володин, председатель Государственной думы

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Фото: Государственная дума