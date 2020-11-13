В двух районах Петербурга сносят торговые павильоны

Они были установлены без договора аренды.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом освобождают участки в Выборгском и Фрунзенском районах. Землепользователи не захотели освободить участок добровольно, теперь их приходится выселять.

В Выборгском районе торговый объект на улице Есенина занимал 200 кв. метров. До 2019 года между городом и юрлицом был заключен договор аренды. При проведении проверок в торговом комплексе обнаружили нарушения. В павильоне продавали алкоголь, не везде были кассы. Компанию дважды штрафовали: на 85 тысяч и 100 тысяч рублей. После освобождения участка ТСЖ собирается провести там благоустройство.

Похожая ситуация произошла на Малой Карпатской улице. В павильоне работало кафе. Долг по арендной плате составляет более 2 млн рублей.

Фото: ККИ