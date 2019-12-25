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В бюджете Петербурга появится статья для пополнения фондов библиотек
Сегодня, 10:59
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В бюджете Петербурга появится статья для пополнения фондов библиотек

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Петербург занимает первое место в рейтинге самых читающих регионов России и является лидером в области литературы.

Администрация Петербурга приняла решение создать специальный раздел в бюджете для пополнения фондов публичных библиотек. Об этом сообщил губернатор города на встрече с представителями музейного и библиотечного сообщества.

Глава города подчеркнул, что эта статья будет включена в государственную программу развития культурной сферы и указал на необходимость регулярного обновления библиотечных фондов новыми книгами, особенно теми, которые содержат достоверную информацию об истории России и Петербурга. На данный момент библиотекам предоставлено 50 млн рублей на приобретение новых книг.

Губернатор также отметил, что Петербург занимает первое место в рейтинге самых читающих регионов России и является лидером в области литературы. Количество зарегистрированных пользователей библиотек города превышает 1 млн человек.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: библиотеки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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