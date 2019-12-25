Петербуржца возмутило, что теперь в бани Петербурга пускают только по QR-коду

Проверку QR-кодов ввели в Петербурге с 30 октября.

В бани Петербурга стали пускать только по QR-коду. На это обратил внимание активист Центрального района, кандидат в депутаты ЗакСа Ярослав Костров.

Петербуржца возмутило, что у людей, которые не сделали прививку, теперь нет возможности помыться. В некоторых домах ванная комната просто отсутствует. Прежде всего речь идет о старом фонде.

Мнения горожан в комментариях разделились. Некоторые отметили, что в таком случае можно сделать прививку, другие отметили, что у человека могут быть противопоказания, но при этом медотвод не дают.

Во время второй волны, когда в городе также вводили жесткие ограничительные меры, бани и сауны продолжали свои работы. По словам бывшего вице-губернатора Евгения Елина, коронавирус боится слишком высоких температур.

Фото: ВКонтакте / Ярослав Костров