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Росгвардейцы задержали стрелка в Выборгском районе
Вчера, 17:43
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arteliseev

Росгвардейцы задержали стрелка в Выборгском районе

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В ходе драки около кафе открыли стрельбу.

Наряд вневедомственной охраны 7 декабря в четвертом часу ночи арестовал мужчину, открывшего стрельбу в Выборгском районе. Об этом уведомила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На проспекте Просвещения у кафе в доме 46 произошла драка между двумя мужчинами. Во время нее один из граждан выстрелил из травматического пистолета в воздух. 

Свидетели инцидента обратились в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали стрелявшего. Впоследствии мужчину доставили в 59 отдел полиции.

Ранее мы сообщали, что петербургские полицейские остановили пьяного водителя стрельбой по машине.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

 

 

Теги: выборгский район, пистолет, полиция, росгвардия, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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