В Сосновой Поляне мужчина неделю жил в квартире с разлагающимся трупом

Его застали в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В квартире в Сосновой Поляне нашли алкоголика и разлагающийся труп. Об этом стало известно Piter.tv.

Рано утром 9 сентября в экстренные службы поступила информация от жильцов дома 4/2 по улице Тамбасова. По их словам, дверь в одну из квартир открыта и оттуда идёт трупный запах; внутри находятся двое мужчин, один не подает признаков жизни, второй – очень пьяный.

Прибывшими правоохранителями в квартире был обнаружен труп 54-летнего жителя данного дома с гнилостными изменениями и переломом костей носа. Там же находился 52-летний хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяного мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи Джанелидзе. Труп соседа направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на 2-м Муринском проспекте в клубе йоги нашли труп под одеялом.

Фото: Piter.tv