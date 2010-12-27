В России введут новое наказание для водителей по примеру Эстонии

Вместо штрафов водителям будут давать время "остыть".

Правительство России может внедрить опыт эстонских правоохранителей в сфере наказаний за превышение скорости. По мнению члена комитета по транспорту Сергея Тена, эксперимент по замене штрафов на "успокоительные остановки" следует организовать сразу в нескольких регионах страны.

Напомним, что в Эстонии за превышение скоростного режима на дороге водителей будут заставлять некоторое время проводить на обочине. Эта мера предусматривает отказ от привычный штрафов, которые практически никак не влияют на нарушителей. Однако, постоянным "клиентам" все же придется отдать крупную сумму.

Отметим, что время "отдыха" автолюбителя будет зависеть от превышенной скорости. Если водитель проехал на 20 км/ч больше ограничения, ему придется остаться в припаркованной машине более чем на час. Эксперимент за границей начали внедрять уже с понедельника. За неделю чиновники посмотрят на эффективность меры наказания.

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Фото: Piter.tv

