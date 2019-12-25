В Петербурге растет спрос на IT-специалистов, менеджеров и инженеров

Активно ищут работу госслужащие, представителя сфер искусства и масс-медиа.

В Петербурге растет спрос на работников сферы продаж, IT-специалистов и строителей. К таким выводам пришли эксперты сервиса hh.ru.

Отмечается, что сфера продаж лидирует в городе по доле спроса на работников. Чаще всего из этого направления ищут менеджеров по работе с клиентами и по продажам, специалистов в интернет-магазины, консультантов. Второе место по числу вакансий занимает IT-сфера, где набирают на работу программистов, аналитиков данных, системных администраторов, JavaScript и Full stack разработчиков, есть даже несколько вакансий ведущих эфиров в Clubhouse.

Тройку лидеров по доле спроса замыкает производственная сфера, в которой работодатели ищут инженеров-проектировщиков, технологов, наладчиков, конструкторов, операторов технологических линий, специалистов по проверке качества продукции. Активно нанимает персонал и ресторанно-гостиничный бизнес, который готовится к туристическому сезону.

Вместе с тем, работу активно ищут начинающие специалисты и студенты, госслужащие и топ-менеджмент, представители сферы искусства и масс-медиа.

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