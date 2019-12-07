В Петербурге устанавливают купола на храм Покрова Пресвятой Богородицы

В Петербурге на Боровой улице устанавливают купола на храм Покрова Пресвятой Богородицы, сообщил корреспондент Piter.TV.
Храм сейчас находится на реставрации, и работы идут полным ходом. 7 декабря ремонтники приступили к установке отреставрированных куполов.
Отметим, что службы в храме не прекращаются. Богослужения проходят каждый день. Так, сегодня, 7 декабря, в 8:30 состоялся молебен перед установкой куполов.
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Видео: Piter.TV
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