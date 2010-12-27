Дачу Важевской в Сестрорецке ждет реставрация

Объект законсервируют до конца 2019 года.

Дачу Важевской начнут реставрировать. Историческое здание в Сестрорецке накроют защитной конструкцией ради консервации и сохранения перед началом работ. К данному моменту дом уже осмотрела сотрудники КГИОПа. Известно, что консервация произойдет до конца 2019 года.Мероприятия уже ведутся. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Мы сейчас всерьез занялись объектами деревянного зодчества, провели полную инвентаризацию. Договорились с представителями имущественного блока о работе с бесхозными объектами, с обращением их в собственность города прокомментировал председатель КГИОП Сергей Макаров

В комитете добавили, что провели объезд памятников архитектуры в Курортном районе города. Дача Важевской стала одним из первых подобных объектов. Ранее там находилась школа олимпийского резерва, но помещение нуждается в реставрации. Сейчас на территории города располагается около 30 зданий, которым нужны противоаварийные работы. В общей сложности в Петербурге существует 293 памятника деревянного зодчества.

Ранее Piter.tv писал о том, что появился план развития Сестрорецка до 2025 года.

Фото: Piter.tv

