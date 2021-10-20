Малыш провел в реанимации неделю.

В Петербурге спасли двухгодовалого ребенка, утонувшего в пруду. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В этот день, 10 октября, семья (мама, папа, Артем и его 13-летний брат) отдыхала доме, который находится в деревне, в 60 километрах от Великого Новгорода. Дети играли на участке, на территории которого есть небольшой пруд. В какой-то момент на участке остался один Артем. Позже брат увидел, как Артем тонет в пруду. Вместе с мамой они достали малыша и отнесли домой.

Малыш не дышал. Семья и соседи начали откачивать.

Из легких вышло примерно полстакана воды и какая-то темная жижа. Но пульса почти не было. Кто-то вызвал скорую помощь, мальчика перенесли в дом, начали растирать. Дмитрий, отец Артема

Кто-то из соседей вызвал скорую, и мальчика отвезли в реанимацию областной детской клинической больницы. На следующий день ребенка перевезли в Петербург. Артем провел в реанимации неделю: врачи держали его в медикаментозной коме и делали всё возможное, чтобы ребенок проснулся. И он проснулся.

Ранее мы писали, что на Липовском озере утонул рыбак из Петербурга.

Фото: Петербургский дневник