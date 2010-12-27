В Петербурге пройдет уличный спектакль-флешмоб #ТОЛЬКОБЕЗРУК в защиту Банковского моста

Мероприятие приурочено к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму.

В Петербурге 16 ноября пройдет уличный спектакль-флешмоб "#ТОЛЬКОБЕЗРУК" в защиту Банковского моста от вандализма. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Мероприятие приурочено к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму. Спектакль будет длиться 25 минут и перенесет зрителей в древний Петрополис, где уже почти 200 лет с любовью и нежностью сохраняют прекрасных грифонов, уберегающих город от бед. Хулиганы и вандалы предпримут попытку нарушить мирный ход вещей. Но знают ли они, что могущественная древнегреческая Немезида всегда пристально следит за судьбой своих крылатых слуг?

Исполнят роли студенты 4 курса РГИСИ, будущие артисты эстрады, и студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Посмотреть постановку смогут все желающие абсолютно бесплатно.

Ранее о треставрированный Банковский мост лишился позолоченных элементов.

Фото: Википедия