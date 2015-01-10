В Петербурге создадут вакцину от гриппа на основе инкубационных яиц

Производством займется Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток разместил два тендера на закупку почти 4 млн инкубационных яиц на 115 млн рублей. "Невские Новости" выяснили, что на основе яиц создадут вакцину от гриппа для стран Латинской Америки.

Первый тендер, начальная цена которого составила 26,4 млн рублей, получила птицеферма России и Нидерландов. Второй тендер оценивается в 87,9 млн рублей. В настоящее время комиссия выбирает подрядчика.

Как рассказали в самом учреждении, в качестве сырья для производства вакцины используются куриные эмбрионы. Технология распространена во всем мире.

Ранее мы писали, что вакцину от коронавируса в виде капель назвали "Корфлювеком". В 2022 году ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцевапланирует зарегистрировать вакцину, которую хотят использовать также против гриппа.

Фото: pexels.com