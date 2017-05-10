Петербуржцы рассказали о взрыве и хлопке около ТЭЦ-14

В Северной столице появились слухи по поводу коммунальной аварии на одной из подстанций ТЭЦ.

В Красносельском районе на несколько секунд отключилось электричество. Об этом сообщили очевидцы. По их сведениям, прямо перед этим раздался громкий хлопок и вспышка. Инцидент произошел около 23 часов вечера 1 апреля вблизи ТЭЦ-14.

Представители пресс-службы ПАО "ТГК-1" опровергли информацию о сбоях на подстанции. Официальные источники отрицают, что на ТЭЦ-14 ведутся ремонтные работы, а электричество поступает к местным жителям по резервной схеме. Перебоев в системе не установлено, ТЭЦ работает в обычном режиме.

Однако, по информации от ведомства ГУ МЧС по региону, авария все же была. Причиной стало короткое замыкание.

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