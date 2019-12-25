Из Петербурга на экспорт отправили более 85 тонн зерновых хлопьев

Продукцию отправили в Грузию, Беларусь, Абхазию, Казахстан, Болгарию и ДНР.

За первую неделю апреля в Петербурге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора было оформлено 17 фитосанитарных сертификатов на экспорт 85,5 тонн овсяных, гречневых, рисовых и других хлопьев. Продукцию отправили в Грузию, Беларусь, Абхазию, Казахстан, Болгарию и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Партии продуктов, произведённые петербургскими предприятиями, соответствовали всем карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров.

Более 85 тонн хлопьев были направлены в адреса грузополучателей.

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