В Петербурге на реке Лапка появится общественное пространство

Работы ведутся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Новое общественное пространство появится на набережной реки Лапка в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района 29 сентября.

Планируется строительство зон отдыха со смотровыми площадками, пешеходных дорожек, катальной горки со спуском для малышей и взрослых, детской и спортивной зон. Кроме того, пространство украсят арт-объекты – маяк и корабль.

На территории уже установлены тренажеры и игровое оборудование, подготовлено основание для резинового покрытия. Продолжаются прокладка декинга и высадка деревьев, кустарников.

Отметим, что работы ведутся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Ранее на Piter.TV: новое общественное пространство на Южной дороге готово на 43%.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района