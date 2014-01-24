В Павловск вернулись редкие книги XVIII века, утраченные в 1930-е годы

Реликвии удалось вернуть благодаря меценату Сергею Мосунову, известному библиофилу и собирателю книг из дворцовых библиотек

В библиотеку Росси Павловского дворца вернулись 11 редких томов, когда-то принадлежавших историческому собранию музея. Эти книги были изъяты в 1930-е годы во время распродаж. Среди них — Œuvres du Philosophe de Sans-Souci ("Сочинения философа из Сан-Суси") короля Пруссии Фридриха Великого, Œuvres de l"Abbé de Chaulieu ("Сочинения аббата Шольё"), Œuvres de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres ("Произведения мадам и мадемуазель Дезульер") и другие издания второй половины XVIII века на французском языке.

Реликвии удалось вернуть благодаря меценату Сергею Мосунову, известному библиофилу и собирателю книг из дворцовых библиотек. Он приобрёл эти экземпляры в США, Великобритании и Франции, чтобы они снова оказались на одной полке, как при императрице Марии Фёдоровне. Мосунов уже не первый раз дарит музейные ценности Павловску — в библиотеке можно собрать целую полку из его даров.

Коллекционер отметил, что много лет занимается поиском подобных книг по всему миру, поддерживает контакты с их владельцами и старается выкупать раритеты ещё до попадания на аукционы. Особое внимание он уделяет изданиям, похищенным из дворцовой библиотеки во время Великой Отечественной войны.

После оформления всех документов книги станут частью музейного фонда Российской Федерации.

