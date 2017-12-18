В Париже Санта-Клаус на мотоцикле устроил погоню за нарушительницей

Мотоциклист в костюме Санта-Клауса устроил погоню за девушкой, которая сбила пешехода на переходе в Париже. В конце мужчина передал девушку полиции.

Мотоциклист в костюме Санта-Клауса помог задержать девушку-нарушительницу. Пользователь Youtube CHRIS-RS снимает видео о поездках на мотоцикле по Парижу. Перед Рождеством он решил сделать выпуск в костюме Санты. но вместо обычной поездки он ввязался в погоню за девушкой.

Прямо на его глазах черный Renault сбил пешехода. Машину застопорил автор видео и водитель другой машины. Однако водитель предпочла не выходить, а скрыться. за енй вдогонку бросился байкер и водитель на легковушке. на первом перекрестке остановить нарушительницу пытались и мотоцикл и автомобиль. Но девушка прорвалась. Затем преследование вел уже только байк.

Мужчина несколько раз просил девушку остановиться. однако она продолжала движение. В итоге мотоциклист рассказал о девушке полицейскому на байке. Двое правоохранителей остановили и задержали нарушительницу.

Автор видео признался, что хотел стать полицейским, но завалил тест. Пострадавший отделался незначительными травмами. Полное видео:

Видео: Youtube / CHRIS-RS